(Grafico) Napoli verso Frosinone, le formazioni secondo il Corriere dello Sport

Juan Jesus ha recuperato a tempo di record. Dopo aver trascorso in palestra la seduta di mercoledì per un fastidio fisico, ieri il difensore brasiliano s’è regolarmente allenato al centro sportivo di Castel Volturno insieme con il resto del gruppo. A questo punto la sua presenza non è più in dubbio per la partita in programma domenica alle 12.30 al Maradona contro il Frosinone, anche se poi toccherà a Calzona decidere se schierarlo dal 1’. Anche Politano, come JJ soltanto in palestra un paio di gorni fa, sarà regolarmente della sfida: ha svolto una parte di allenamento in gruppo e una parte di personalizzato in campo. L’unico assente certificato, insomma, resta Olivera: fermo per la lesione di basso grado al muscolo adduttore lungo della coscia destra, il terzino è stato sottoposto anche ieri al ciclo di terapie previsto dalla tabella riabilitativa. Per il resto, la squadra ha iniziato la sessione con attivazione e circuito atletico; chiusura con lavoro tecnico-tattico e partitina a campo ridotto. Per quel che riguarda la formazione, in porta ci sarà Meret; la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, uno tra Jesus e Ostigard e Mario Rui; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski; tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Ngonge è squalificato.

Factory della Comunicazione

Fonte e grafico Cds