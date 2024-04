Conte-Napoli, ADL attende una risposta definitiva a breve: fissata una deadline

Le piste parigine fanno parte di una strategia a 360 gradi: prima si attende che Antonio Conte sciolga la riserva dopo l’offerta di De Laurentiis. Non c’è una deadline, ma il patron spera in una risposta entro il 15 maggio. Quel giorno, peraltro, si saprà anche il destino europeo del club azzurro. A proposito: la Juventus, che ha ormai in Cristiano Giuntoli un plenipotenziario, ha scelto Thiago Motta per la prossima stagione. Quindi, Antonio Conte se vuole restare in Italia ad allenare ha poche alternative.

A meno che, il Milan non decida di considerare negativa la sua stagione e mandar via Stefano Pioli. Ma ci sono una serie di indizi che fanno intendere come De Laurentiis tenga in grandissima considerazione Ciccio Calzona: non solo perché insiste per lo slovacco Hancko del Feyenoord, centrale difensivo ma anche terzino, ma anche per l’interessamento con il Verona per un altro talento della nazionale di Bratislava ovvero il 23enne Tomas Suslov. L’Hellas ha una linea preferenziale con De Laurentiis: dunque, per Suslov c’è una specie di prelazione. A riportarlo è Il Mattino.