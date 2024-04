Benoit Cauet: “Gasperini e Conte, due nomi spendibili per il Napoli”

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Benoit Cauet, ex calciatore e allenatore

“Il Liverpool quest’anno si gioca il titolo, forse non vive il miglior momento della stagione, ma la squadra ha cambiato tanto negli ultimi due anni perchè ha rifondato. L’Atalanta ieri ha giocato su un campo complicato, ma in Europa ha dimostrato che può mettere chiunque in difficoltà. Gasperini e Conte sono due allenatori di altissimo livello e possono allenare grandi squadre per cui sono due nomi spendibili per il Napoli.

Il Napoli, la Lazio e la Roma non hanno il palmares di Juve, Milan e Inter per cui quando vincono poi non è difficile confermarsi. Il Napoli in particolare, lo scorso anno ha giocato su un livello maggiore di ciò che è la normalità: i giocatori hanno fatto qualcosa di straordinario, tutte le componenti hanno girato al massimo, ma è chiaro che tutta questa straordinarietà non può ripetersi. In più, l’allenatore è andato via, e chi è arrivato ha lavorato chiaramente in maniera diversa. Contro il Monza per 20 minuti il Napoli è stato quello dell’anno scorso ed infatti ha espresso un gioco straordinario.

L’Atalanta sarà stanca perchè nonostante il risultato in Europa sia stato a suo favore, la stanchezza si farà sentire e anche chi è davanti al Napoli può accusare un po’ di stanchezza per cui gli azzurri possono e devono fare risultato contro il Frosinone per respirare un po’”.