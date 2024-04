“Sarò con te”, il film scudetto in visione dal 4 maggio, da ieri biglietti in vendita

Chi vorrà vedere il film dell’ultimo scudetto del Napoli dovrà aspettare ancora qualche settimana, precisamente il 4 maggio, e da ieri è iniziata la vendita dei biglietti, come scrive il Corriere dello Sport. “Oltre cento proiezioni, le prime dalla mattina, verso il pienone già diversi orari serali. C’è grande attesa per la prima di “Sarò con te”, il film scudetto nelle sale il prossimo 4 maggio, ad un anno esatto dalla vittoria del terzo scudetto. Da ieri biglietti in vendita: 10 aprile per omaggiare il numero di Diego. Il film sarà disponibile in tutta Italia. In molte sale i migliori posti sono già stati occupati, il 4 maggio sarà un sabato. Weekend già organizzato. In Campania il film sarà proiettato in più di venti cinema che copriranno l’intera regione. A Napoli la pellicola sarà trasmessa all’America Hall, al Metropolitan, al Modernissimo e al The Space. Il film è prodotto dalla Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis ed è distribuito da Nexo Digital con Radio Italia come Radio Ufficiale. Ci saranno immagini esclusive e inedite del trionfo azzurro. Non solo Osimhen, Spalletti, Kvara: oltre ai protagonisti azzurri saranno presenti artisti, ex calciatori e giornalisti. L’elenco è lungo: Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Diletta Leotta, Paolo Condò”.

