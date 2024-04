Pavarese: “Manna, ok…ma servirebbe un direttore generale!”

Il dirigente Gigi Pavarese ai microfoni di Radio Marte: “Non so se arriverà Conte, dovesse essere lui il tecnico, sarei felicissimo. In un momento così particolare della stagione, però, fare uscire questa ridda di nomi su questo o quel tecnico o dirigente può portare a distrazioni. La società avrebbe dovuto dare maggiore potere all’allenatore anche con una dichiarazione possibilista sull’eventuale conferma dello stesso Calzona. La partita di domenica ha fatto accrescere in me la rabbia per come il Napoli abbia affrontato la stagione, quei 15′ a Monza hanno riconciliato i tifosi con il calcio. Abbiamo rivisto una squadra che ha ragionato con il “noi”, la matematica dà ancora qualche speranza al Napoli.

Factory della Comunicazione

L’errore commesso quest’anno è stato sottovalutare la reazione della squadra dopo aver vinto lo scudetto. Manna nuovo ds? Il problema è uno: quando De Laurentiis si affacciò al calcio chiamò Pierpaolo Marino, poi con Bigon e poi Giuntoli ha cambiato strategia. Mauro Meluso non ha avuto possibilità di incidere, ora arriva Manna: servirebbe un direttore generale alle sue spalle? Forse si dovrebbe trovare un uomo che non invada lo spazio tecnico, forse servirebbe una persona che rappresenti al meglio la società anche con gli altri club o in Federazione”.