L’ex azzurro Salvatore Aronica sull’attuale situazione del Napoli

L’allenatore ed ex azzurro Salvatore Aronica è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Di seguito un estratto delle sue parole: “Spero e credo che il secondo tempo con il Monza sia stato lo switch decisivo per questo finale di stagione. Gli azzurri hanno capito che dovevano reagire dopo un primo tempo grigio e con i leader hanno svoltato. La gara col Frosinone è ovviamente da vincere e pesa eccome il terribile ko per 4-0 in Coppa Italia. Certe cose negli spogliatoi vengono ricordate, sicuramente gli azzurri vorranno riscattarsi. Nelle squadre servono anche i gregari e i giocatori di temperamento per far capire certe cose, nel mio Napoli ne eravamo tanti. Poi, certo, per battere il Barcellona e per competere in alto occorrono qualità tecniche che, per esempio, questo Napoli ha in abbondanza. Il Napoli deve dare tutto in questo finale di stagione per l’ultimo obiettivo disponibile, ovvero la qualificazione in Europa League. Per quanto riguarda la difesa Calzona punta sull’esperienza di J. Jesus, evidentemente, ma sarebbe interessante rivedere nelle prossime partite Natan e lo stesso Ostigard, per capire se sono calciatori che possono essere utili nell’immediato ma anche nel futuro. Conte per il futuro? Mi piacerebbe, occorre una svolta tecnica e caratteriale per disputare una stagione molto diversa da quella che sta per finire”

Factory della Comunicazione