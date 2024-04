Mentre il Napoli di Calzona si appresta ad affrontare il Frosinone domenica, il patron azzurro De Laurentiis, si sta mettendo all’opera per preparare al meglio la prossima stagione. Alessandro Vocalelli, giornalista ed editorialista de “La Gazzetta dello Sport”, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live, dove ha parlato del possibile arrivo di Conte sulla panchina azzurra.

“Il Napoli è giusto che provi a fare più punti possibili per cercare di centrare una qualificazione in Europa League e finchè c’è una speranza minima, vista la bagarre che si è creata per la qualificazione in Champions, è giusto che ci provi.

Francamente invece penso che la Conference League non sia una competizione per la quale vale la pena provare a partecipare.

Per quello che so io, Conte non va alla Juventus: il club sta ancora riflettendo su Allegri, soprattutto se vincesse la coppa Italia e se arrivasse terzo. Ma nel caso di separazione l’unico candidato è Thiago Motta.