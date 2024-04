Ranieri cerca la salvezza puntando sul gioiello Gaetano

Un doppio Gaetano nel motore rossoblù per cercare di acciuffare quanto prima la tanto sospirata quota salvezza.

Dribbling, astuzia e giocate di qualità, senza far venire meno anche quella giusta dose di grinta e aggressività. In poche parole: Gaetano Oristanio e Gianluca Gaetano, due rossoblù che dopo essersi lasciati alle spalle i rispettivi guai fisici, contro l’Atalanta sono prepotentemente saliti alla ribalta.

Abilissimi nel saltare l’uomo in maniera netta come quasi nessun’altro giocatore isolano riesce a fare, pronti a lasciare sul posto il diretto marcatore non appena hanno la palla sui piedi e senza pietà quando iniziano ad intravedere la porta, saranno due pedine imprescindibili nello scacchiare tattico di Ranieri che se li tiene ben stretti. Così come vorrebbe fare anche la società per la prossima stagione perché sia l’uno che l’altro hanno dimostrato di avere le carte per essere titolari inamovibili in serie A. Come riportato dal corriere dello sport, prima di tutto, però, c’è la salvezza da conquistare per poi tentare di convincere Inter e Napoli a lasciarli nell’Isola. Strada complicata ma non certo impossibile per un Cagliari che è abituato a cimentarsi nelle sfide contro ogni pronostico. Una l’ha appena superata e la prossima è già dietro l’angolo. Ma con Oristanio e Gaetano in questo stato di grazia, tutto davvero può accadere.