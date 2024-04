” ‘OSOLDOUT INNAMORATO “. La squadra spinta dalla carica di cinquantamila. Tanto mercato

Domenica c’è il Frosinone alle 12.30 e lo stadio è già quasi sold out

Sarà l’ennesima prova d’amore dei tifosi

La squadra spinta dalla carica di cinquantamila spettatori anche nella prossima tappa della maratona per l’Europa

Maradona L’amico del cuore

A he dal settore ospiti faranno il tifo per Di Francesco e i suoi ragazzi. lle 21 di ieri, orario Champions, i potenti mezzi della tecnologia raccontavano di tre esemplari in tribuna Nisida per Napoli-Frosinone: tre posti, tre biglietti disponibili. Uno slogan, il simbolo di quello che accadrà domenica alle 12.30 per la seconda partita-aperitivo consecutiva in programma al Maradona: sold out. Un altro pienone annunciato, scontato, cinquantamila cuori azzurri più gli alfieri viaggianti c

Bruttissimo ricordo da cancellare, l’ultima volta, l’ultimo incrocio: finì 4-0 per il Frosinone, ottavi di Coppa Italia, azzurri eliminati e sotto shock. Gli occhi rossi. Era il 19 dicembre, anno 2023, in panchina Mazzarri: quattro mesi fa, sembra un’altra epoca. Una cosa però non cambia, è una regola: Napoli non abbandona mai il Napoli. Non lo ha fatto la prima volta ad agosto con il Sassuolo, quando il bis dello scudetto era ancora un sogno possibile, e neanche l’ultima, il 30 marzo con l’Atalanta, quando allo stadio del Diego piombarono 44.939 spettatori per assistere a uno spettacolo finito presto in malora, insieme con l’ennesima chance di riaprire la corsa per l’Europa. La vittoria con il Monza, però, ha rilanciato a sorpresa il Napoli e i cuori della sua gente, presente in massa anche al vecchio Brianteo tra un tempo di contestazione e sberleffi e un altro di tifo incondizionato. E ora? Beh, tra qualch giorno torna il Frosinone e torneranno loro, gli irriducibili dell’amore: Curve già esaurite, Distinti come sopra e piccole o piccolissime scorte in tribuna Posillipo. Più i tre biglietti della Nisida, certo. Fonte: CdS