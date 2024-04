Maddaloni sicuro: “Italiano sarà il prossimo allenatore. Natan e Ostigard out? Vi spiego”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Massimiliano Maddaloni, allenatore: “La gara col Monza mi ha dato la sensazione che il Napoli abbia finalmente trovato la strada giusta per queste ultime gare del campionato. Dopo mesi di comportamenti autolesionisti, mi sento di dire che si è ritrovata fiducia e tranquillità. Sarà un buon finale di campionato, nel secondo tempo di Monza si sono visti i comportamenti giusti. Natan e Ostigard out? Calzona più che bocciarli li sta proteggendo. In questo momento il Napoli è una squadra con grossi problemi difensivi, schierarli ora potrebbe significare bruciarli in vista del futuro. I giocatori nuovi hanno bisogno di più tutele, fare valutazioni su quanto visto finora sarebbe sbagliato ed erroneo. Bisogna aspettare per dare giudizi reali, basta guardare al trascorso di Koulibaly, di Lobotka e di Lozano al Napoli. I primi anni sono difficili per tutti. Futuro allenatore? Sarà Italiano, anche perché Conte porterebbe con sé delle problematiche a margine. Su tutte, dover costruire una squadra forte sin dal primo minuto. Martinez Quarta erede di Kim? Non mi piace e non mi convince, ma se dovesse venire Italiano è giusto che si porti uno dei suoi al Napoli. Trovare giocatori con le stesse caratteristiche di Kim è molto difficile, soprattutto ai parametri del Napoli. Chi dopo Osimhen? Ci sono tanti nomi appetibili, a me piace moltissimo David del Lille. Ha tutto per non far rimpiangere Osimhen, anche se fisicamente non è come il nigeriano“.

Factory della Comunicazione