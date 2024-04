Langella, pres. Juve Stabia, neo promossa in Serie B: “Un’amichevole col Napoli? perchè no”

Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, neo promossa in Serie B, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live.

“Siamo ancora ebbri di gioia per la promozione della Juve Stabia in serie B. Competenza, passione e motivazione il mix vincente? Non mi stanco mai di ringraziare questa straordinaria squadra che ci ha fatto coronare questo sogno a tratti proibito, il mister e il direttore hanno costruito un campionato importante, ringrazio tutti i dirigenti e i tifosi che ci hanno accolto con una festa stupenda. È un momento di orgoglio per noi: abbiamo lavorato tutto insieme, ciascuno rispettando il proprio ruolo e ci siamo accorti che quest’anno avevamo uno spogliatoio unito, coeso, motivato ed umile. Pagliuca e Lovisa saranno assolutamente confermati in serie B. In questo campionato i giocatori hanno dimostrato di essere anche superiori a questa categoria. Ci sono diversi che potrebbero ambire alla Serie A, hanno prospettive importanti: Thiam, Adorante, Bellich, ma sono tanti i ragazzi di prospettiva,