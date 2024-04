Euforia Juve Stabia: ADL si congratula, possibile nuova amichevole con il Napoli?

La Juve Stabia fresca di B guarda già al futuro; mentre molti tifosi si stropicciano ancora agli occhi rivedendo le immagini delle imprese targate Pagliuca, il club stabiese, da un lato ha intenzione di festeggiare in modo degno quello che è un vero miracolo sportivo, e dall’altro, vuole sfruttare la scia della promozione per crescere in campo e fuori. A sorprendere positivamente il patron Andrea Langella nei minuti successivi al termine della gara con il Benevento è stata la vicinanza di Aurelio De Laurentiis, sia attraverso il proprio profilo Twitter che con una telefonata in prima persona al patron della Juve Stabia. Un legame non nuovo quello tra Napoli e Juve Stabia rinsaldatosi in concomitanza della promozione e che Langella rivendica con orgoglio. «Il presidente De Laurentiis è stato tra i primi a chiamarmi; è sempre un piacere sentirlo vicino e magari potremmo organizzare una nuova amichevole tra le nostre squadre». Il riferimento è agli appuntamenti che hanno già accomunato nei mesi scorsi Napoli e Juve Stabia. Il 24 agosto 2022 gli azzurri guidati da Spalletti ospitarono al “Maradona” le vespe di Colucci per un test che vide l’esodo dei tifosi della Juve Stabia sugli spalti. Inevitabile il successo del Napoli in una gara che fu anche di buon auspicio per la conquista dello scudetto, centrato al termine di quella stagione. Effetti fortunati rinnovatisi a parti invertire dopo l’allenamento congiunto di Castel Volturno del 16 novembre 2023, quando Napoli e Juve Stabia si cimentarono in una nuova “sgambata” comune, talismano anche per la promozione della Juve Stabia. Che sarebbe lieta di incrociare nuovamente il Napoli.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS