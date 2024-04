Improta: “I problemi difensivi non sono del singolo e neanche di un unico reparto”

Visto il modo in cui il Napoli è sceso in campo nel secondo tempo contro il Monza, è ipotizzabile che nell’intervallo ci sia stato uno scossone. In 13’ – ha detto l’ex azzurro e dirigente, Gianni Improta a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – abbiamo assistito a gol di straordinaria fattura: bisogna applaudire al Napoli che, almeno per quella frazione di gioco, è ritornato a fare il Napoli ed è sembrato vicino a quello della passata stagione.

Per quanto riguarda la fase difensiva, la facilità nel subire gol non è da ascrivere – nel calcio moderno – ad un singolo reparto perché oggi le squadre giocano tutte in 25-30 mt e ogni giocatore deve sapere fare tutti i ruoli. Il Napoli subisce gol perché si fa trovare troppo lungo e negli spazi lasciati a disposizione degli avversari purtroppo oggi non c’è chi riesca a coprire con rapidità di intervento come faceva Kim che copriva distanze siderali.

In questa stagione ci è mancato anche un pizzico di fortuna: in alcune occasioni i portieri avversari si sono esibiti in parate spettacolari che hanno negato al Napoli dei punti importanti. C’è stata una serie di concause che hanno determinato la classifica attuale. Ma la partita contro il Monza dimostra che al Napoli basta giocare venti, trenta minuti ai suoi livelli per stritolare qualsiasi avversario. Questo lascia ben sperare per la conclusione della stagione.

Di cosa deve dotarsi la società per non cadere negli stessi errori? Deve scegliere gli uomini giusti da mettere al posto giusto, De Laurentiis dovrebbe farsi consigliare da un saggio del calcio. L’organizzazione societaria deve prevedere un uomo per ciascun posto con un equilibrio che è fondamentale per il Napoli che, in poco tempo, potrebbe veder evaporare il frutto di un lavoro straordinario compiuto nei 19 anni precedenti. È questo che dispiace di più, pensare che si possa guastare l’operato di De Laurentiis che per 19 anni ha fatto benissimo a causa di un anno di presunta onnipotenza, cosa che non deve accadere per una società sana ed equilibrata come quella partenopea’

Factory della Comunicazione