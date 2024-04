Il Mattino – ADL torna alla carica con Conte, l’offerta c’è

Il primo pensiero di Aurelio De Laurentiis è quello di trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione che dovrà prendere una strada diversa rispetto a quella percorsa quest’anno, ed il nome che più anela il patron è ancora quello di Antonio Conte, come sottolinea Il Mattino. “C’è tempo. Ma Aurelio De Laurentiis, per farsi perdonare l’incredibile sfilza di errori in serie commessi negli ultimi 10 mesi, compreso l’impasse per lo stadio e il centro sportivo, sta davvero andando alla carica di Antonio Conte. Un tentativo non di poco conto, un po’ come calare l’asso di briscola alla prima mano. Sì, l’offerta c’è ed è stata rinnovata in tempi recenti. Dopo il rifiuto a gennaio, quando dopo il ko con il Torino il Napoli presentò una proposta che sembrava irrinunciabile: quasi 8 milioni all’anno e la possibilità di risolvere il contratto, senza penali, quando voleva anche a maggio. In nome dell’anno sabbatico, Conte declinò l’invito, ma stavolta sta seriamente pensando di accettare. Perché, va bene la famiglia, ma ora non vede l’ora di riavere una panchina. E poiché la prima scelta è l’Italia, i posti si stanno riducendo al lumicino. Perché l’Inter si tiene stretta Inzaghi mentre la Roma e il Milan, che pure erano sulle sue tracce, ripartono con De Rossi e Pioli. Da qui, la lunga riflessione e quell’appuntamento a fine mese per tirare le somme”.

Factory della Comunicazione