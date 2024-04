Gambaro, ex azzurro: “Per la prossima stagione, il Napoli dovrà fare cambiamenti decisi in rosa, con l’innesto di 4-5 giocatori importanti”

Enzo Gambaro, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, alla trasmissione Marte Sport Live. “Il sesto posto può essere alla portata del Napoli: se la squadra riesce dopo la vittoria di Monza a dare continuità di risultati, è un obiettivo raggiungibile. Più difficile il quinto della Roma a +7, che con De Rossi è cambiata radicalmente rispetto a quanto mostrato con Mourinho. Per ambire ad un posto in Champions, il Napoli dovrebbe vincerle tutte e la Roma dovrebbe perdere diversi punti per strada, cosa che potrebbe succedere considerando che è impegnata in Coppa. Ma è oggettivamente complicato, specie per un Napoli che non ha mostrato continuità in questa stagione. Per la prossima il Napoli dovrà fare cambiamenti decisi in rosa, con l’innesto di 4-5 giocatori importanti: la rosa attuale è molto importante ma la difesa deve essere ricomposta con un centrale di difesa, un esterno destro forte, un terzino destro se Di Lorenzo dovesse andar via (il capitano del Napoli è il migliore nel suo ruolo, al di là della stagione in corso) e due innesti a centrocampo. Poi, se andrà via Osimhen come sembra, o si dà la 9 a Simeone che per me la merita, o si deve pensare all’erede del nigeriano anche in base al nuovo allenatore e alle sue idee di gioco. Per me il calcio Napoli è esempio per tutti: pur non avendo fatturati come le big, si è qualificato per 14 anni in Europa, ha vinto lo scudetto mantenendo un monte ingaggi controllato; quindi, penso che in Italia sia esempio da seguire e non condivido le grandi critiche che sono state rivolte alla Società quest’anno.

Factory della Comunicazione