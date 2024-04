Corbo: “Tre allenatori hanno bocciato gli stessi calciatori, la responsabilità è dello scouting”

“13’ di Monza-Napoli un’illusione? Il Napoli ha dimostrato di avere delle doti e delle potenzialità finora inespresse, d’altro canto dispiace che il Napoli non si sia svegliato prima. La società ha molte responsabilità, De Laurentiis – ha detto l’editorialista di Repubblica Antonio corbo a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – ha dimostrato la sua inadeguatezza come costruttore di squadra, mentre come imprenditore è validissimo, tant’è che il prossimo esercizio si chiuderà con un 200milioni di euro. Calzona è un allenatore competente, i giocatori devono senz’altro dare di più ma la Società non ha saputo costruire la squadra: è vero che, come dice Calzona, bisogna correre, ma ci sono giocatori presi dallo scouting che si sono dimostrati inadeguati, alcuni innesti sono stati bocciati da tutti e tre gli allenatori. Calzona ha fatto bene a schierare Ngonge per capire cosa si potesse avere da questo calciatore, poi l’ha sostituito con Politano, molto più affidabile.

La molla nel Napoli è scattata quando Calzona ha iniziato a stimolare la squadra, credo addirittura abbia minacciato di andarsene di fronte ad una squadra inguardabile. Poi sono iniziati i cori di contestazione, e dopo poco la squadra si è svegliata: complimenti ai tifosi, i loro fischi hanno fatto ritrovare la memoria ai giocatori, che hanno ritrovato la giusta spinta sia come squadra che nei singoli. Ciò che è mancato al Napoli quest’anno è il contributo degli acquisti, entrambi i mercati sono stati gestiti male, ha regnato l’incompetenza. Quando il Napoli compra i giocatori deve farlo con competenza e deve acquistare giocatori funzionali, non come con i gratta e vinci, come se fossero scommesse per garantirsi delle plusvalenze

Conte soluzione percorribile? Se avessi sul conto in banca tre euro, me li giocherei tutti sul fatto che non verrà mai a Napoli. Conte è un allenatore molto bravo che però crea turbolenze: ha piantato in asso la Juventus a stagione in corso. Anche con l’Inter è andato via. È un allenatore irrequieto, che ha bisogno di una Società che investa molti soldi per dargli gli acquisti che chiede. Non mi pare possa corrispondere alla gestione di De Laurentiis: Conte non è l’allenatore adatto né al Napoli, né a De Laurentiis”.

Factory della Comunicazione