Aruta, ex Frosinone: “Il Napoli ha tutto da perdere”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Sossio Aruta, ex Frosinone (tra le altre): “Il Napoli ha tutto da perdere contro il Frosinone. Lottano per due situazioni diverse, ma gli azzurri sono in piena crisi dopo aver perso la Champions. Le squadre piccole ora hanno più mordente e più fame, potrebbero approfittarne al Maradona, dove tante hanno tolto punti al Napoli. In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero svoltare: mentalmente può dare tante per la continuità ed inseguire il miracolo Champions League. Sulla carta non ci sarebbe partita, ma in questo momento il Frosinone può dare fastidio a chiunque. Osimhen può fare la differenze in 60 secondi, così come chi lo accompagna in attacco. Se ho mai fatto un gol come quello di Osimhen? Sì, uno simile contro la Casertana (ride ndr)! Giocavo nel Taranto, non sono quelle prodezze che si ripetono spesso nella carriera di un calciatore… Ero ancora giovane, saltai davvero in alto. Prossimo allenatore del Napoli? Preferisco averne uno di carattere. Conte tutta la vita, quindi. Ha un carisma secondo a nessuno, per i calciatori si sente e fa la differenza. Quando hai uno che ti trasmette grinta, acquisti personalità. Altrimenti certi elementi si prendono il dito con tutto il braccio…”.

