Si avvicina la resa dei conti per l’ufficialità del 5° posto da Champions

Sarebbe un peccato fermarsi ora che manca poco. Una manciata di punti e il vecchio sogno, tutto tranne che scontato ad agosto, la quinta squadra in Champions diventerà realtà. Difficile che accada già in questo turno, ma le nostre quattro (Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina) dovrebbero veramente farsi del male per compromettere una classifica che ci spalanca uno slot in più nel futuro prossimo, all’alba della nuova Champions a 36 squadre e gruppo unico.

Factory della Comunicazione

La nuova Champions s’è allargata con 4 club in più rispetto ai soliti 32. Quattro posti così attribuiti: uno al quinto campionato del ranking assoluto (ora la Francia); uno a un campionato di medio-bassa posizione nel ranking; due, infine, ai due campionati con il miglior risultato stagionale. Nelle coppe 2023-24, prima del via ai quarti, l’Italia è al comando davanti a Germania e Inghilterra che sembrano contendersi il secondo posto. Seguono Francia e Spagna. Sono le solite big, non era difficile immaginarlo, le uniche nazioni in corsa per i posti in più. La Repubblica Ceca è 6a, ma ha un distacco tale che non potrebbe entrare tre le prime due della classifica.

Fonte: Gazzetta dello Sport