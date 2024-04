Serie A: lotta serrata per l’Europa

Il calendario però potrebbe strizzare l’occhio ai campioni d’Italia che, sebbene attardati di sette lunghezze rispetto ad esempio alla Roma che occupa il quinto posto (potenzialmente utile per un pass alla prossima Champions), avranno il vantaggio di affrontare i giallorossi tra le mura amiche a fine mese. C’è di più. La truppa di De Rossi è chiamata ad un tour de force probante con partite difficili e con l’impegno in questa settimana nell’euroderby dei quarti di finale di Europa League con il Milan che potrebbe togliere benzina (e punti) alla formazione capitolina. Si vedrà. La Roma e non solo. C’è pure l’Atalanta in corsa per l’Europa: anche la Dea precede gli azzurri (di due lunghezze e con una partita in meno), ma ha le stesse incognite della Roma, in quanto impegnata in Europa League con la corazzata Liverpool (capolista in Premier) oltre ad essere in corsa in coppa Italia. E poi ci sono incroci e scontri diretti. Insomma, il Napoli potrebbe approfittare della situazione e tirare la volata per l’Europa. E se poi, come probabile, il quinto posto vale la qualificazione alla Champions (per via del ranking) sognare non è vietato. Ma bisogna vincere e per farlo si deve segnare e… blindare il risultato.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino