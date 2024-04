“Popovic? Il Napoli è stato bravo a portarlo con sé, è un calciatore di qualità”, parla l’intermediario Di Napoli

Bruno Di Napoli, procuratore ed intermediario, ha parlato ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

A gennaio ha curato da intermediario l’operazione Popovic. Che percorso immagina per il calciatore serbo?

“Popovic è un giocatore di grandissima prospettiva. Sta attraversando un periodo di ambientamento, sta conoscendo la lingua. Non avendo firmato il contratto con il proprio club, è stato messo fuori rosa e, dunque, oggi sta recuperando la forma. Il Napoli è stato bravo a portarlo con sé, è un calciatore di qualità”

Come vede il Napoli in questo periodo? È difficile trattare con un club che può essere in un periodo confusionale, così come per il Milan.

“Può capitare al Napoli, al Milan, così come ad altre società. Da qui a qualche mese cambieranno tanti scenari per diversi club. Chi sposa un progetto lo fa per la piazza, per la presidenza. Serve sintonia con quel progetto e con chi vi lavora. Al momento, non saprei esprimermi visto che non sono impegnato in trattative con il Napoli. Posso dire che, per quanto attiene il futuro di Vigliotti, parleremo con chi sarà predisposto a ciò. Napoli è una piazza che consente di mettersi in mostra, che garantisce visibilità”