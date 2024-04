Osimhen, occhi di fuoco e partita che si ribalta, col Monza il secondo tempo dei leader

Dopo un primo tempo che sembrava seguire la scia delle altre gare di questa disastrosa stagione, il Napoli appena rientrato nella ripresa si è rimboccato le maniche ed ha tirato fuori gli attributi, battendo i brianzoli per 2-4. I leader sono stati fondamentali coi loro gol a partire da Osimhen, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Che il tecnico prenda i panni sporchi, li ribalti, li stenda al muro e li lavi assolutamente e strettamente in famiglia è una cosa normale nel calcio. Come nella vita. Ma dopo il primo tempo con il Monza, sotto di un gol nel punteggio e in genere con il morale sotto i tacchi per un rigore limpido negato e per aver sprecato almeno due chance super nonostante un eloquente 66% di possesso, sono venuti fuori i leader. E di conseguenza l’anima: è tornato il gruppo dello scudetto e anche il suo Napoli. La squadra è rientrata in campo prima degli avversari, gli occhi di Osimhen sono diventati come il fuoco e la storia è cambiata: i colleghi hanno parlato e lui ha contribuito alla resurrezione ruggendo in campo. Volando a dare il cinque al cielo sull’1-1, scrivendo un manuale del centravanti in tutte le azioni dei gol, trascinando come faceva uno scudetto fa”.

Factory della Comunicazione