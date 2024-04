Napoli, David per il post-Osimhen: i suoi numeri sono impressionanti

Un contratto in scadenza nel 2025 e il desiderio di mettersi in gioco in un campionato diverso: Jonathan David è un affare per qualsiasi squadra sia in cerca di un nuovo attaccante e in Italia non mancano le pretendenti. Dopo un inizio di stagione complicato per lui e il Lille (solo 4 gol da agosto a novembre), il canadese è tornato a essere il padrone dell’attacco della squadra francese: da novembre in poi ha segnato 14 gol in campionato, che diventano 23 in stagione contando le varie competizioni, più 7 assist. Numeri importanti: David ha una media di un gol ogni 133 minuti con una percentuale di conversione in gol delle sue occasioni del 22%, il suo xG (expected Goals) è di 15.55 in campionato. Da non sottovalutare nemmeno come assistman: in campionato ha una media di 7 grandi occasioni create a partita, con una media di xA (expected Assist) di 1.79. Nonostante il contratto in scadenza nel 2025 e la v0glia di cambiare area, il Lille non farà sconti: David partirà solo per un’offerta di 40 milioni o 35 base più una serie di bonus. Il Napoli lo segue da tempo e i buoni rapporti con la squadra francese potrebbe facilitare la trattativa, ma sarà fondamentale capire anche chi sarà il prossimo allenatore partenopeo.

Fonte: calciomercato.com