Monfrecola: “Conte e Italiano? Nessuno dei due mi convince in ottica Napoli”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente sportivo ex intermediario Lozano:

“Giménez è un giocatore forte, il 4-2-3-1 è perfetto per lui. Ha sfatato tutte le perplessità che c’erano su di lui e sarebbe ottimo per il Napoli. Andava preso 2 anni fa per pagarlo 10-12 milioni, ma purtroppo in Italia si tende prima a farlo crescere. Ad oggi, sui giornali si parla di 50 milioni per Gimenes, realisticamente credo che dai 35 milioni in su, con bonus, possa essere ceduto. Il sogno di Gimenez e di tutti i messicani è l’Inghilterra.

Tramite il papà gli feci sapere che c’era la possibilità di venire in Italia, alla Lazio. Lui, mi fece sapere, sempre tramite il papà, che in Italia sarebbe arrivato solo per giocare nella Juventus e nel Milan. Ripeto, non sono parole sue, magari il papà oggi mi smentirà, ma racconto le cose così come sono andate. In ogni caso le idee cambiano, ma credo che almeno l’Europa League sia importante per convincere Gimenez ad arrivare a Napoli

Lozano doveva restare anche perchè il dualismo con Politano ha fatto bene a tutta la fascia. Lozano ha esperienza, è un giocatore di livello internazionale e avrei fatto di tutto per trattenerlo anche perché so che al Psv il suo ingaggio è inferiore a quello che percepiva a Napoli. Lozano può giocare a sinistra e rientrare col piede destro, ma anche sulla fascia destra per cui è duttile, uno come lui avrebbe fatto comodo. La carriera di Lozano può avere una svolta col Mondiale che dovrebbe giocare da titolare.

Si parla tanto di Conte in chiave Napoli, io però ho qualche perplessità. E’ forse il migliore allenatore in circolazione come temperamento, ma lui pretende e se non ottiene va via e non so se si possa sposare con la politica del Napoli. Non sono neanche convinto di Italiano che vince ma perde subisce anche tanti gol e questa cosa in Italia non va bene”.