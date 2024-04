La gloria del portiere: l’ultima linea di difesa degli eroi sconosciuti del calcio

Anche se il calcio è un gioco di squadra, vince la squadra che segna più gol dell’avversario. Per i tifosi è importante segnare gol ed è per questo che in passato si prestava maggiore attenzione agli attaccanti. Oggi la posizione del portiere non è meno importante nei club professionistici.

Factory della Comunicazione

Il portiere è spesso chiamato metà della squadra. Il risultato finale dipende dalle sue azioni di successo. Non è necessario fare un pronostico calcistico corretto per capire che il portiere deve avere determinate caratteristiche di natura. Tuttavia, per diventare un portiere affidabile, devi sapere a quali caratteristiche dovresti prestare attenzione. È anche importante rendersi conto che nel corso degli anni i portieri hanno cambiato significativamente il ruolo nella squadra e i requisiti per loro sono piuttosto elevati. Analizziamolo più in dettaglio.

Le principali caratteristiche di un portiere di calcio professionista

Quando gli scommettitori fanno pronostici calcistici corretti sul numero di goal fatti e subiti, analizzano le formazioni e cercano di capire quanto sono pronti i portieri per la partita. Nelle moderne accademie di calcio, solo un certo tipo di giocatori viene inserito in questa posizione. In particolare, ai giocatori in questo ruolo è richiesto di avere:

resistenza allo stress;

buona reazione;

capacità di salto;

la capacità di giocare con i piedi;

doti di leadership.

Ognuno di questi punti è molto importante e se il portiere non possiede le caratteristiche sopra indicate difficilmente la squadra riuscirà a mantenere intatta la propria porta.

Resistenza allo stress

Questa è probabilmente la caratteristica principale che dovrebbe avere un portiere. È il loro destino salvare il gol dal subire gol e non sempre è possibile giocare a zero. La maggior parte dei tifosi incolpa da tempo i portieri per i gol. Oggi la situazione è un po’ cambiata e si guarda al gioco complessivo della difesa. Tuttavia, anche i portieri ricevono molte critiche. E se non riescono a far fronte alla pressione, difficilmente riusciranno a giocare con costanza ad alti livelli.

Un ottimo esempio è il portiere tedesco Loris Karius, che ha commesso errori evidenti nella finale di Champions League del 2018. L’entusiasmo dei tifosi non ha potuto essere fermato nemmeno dai documenti medici, che hanno confermato che in uno degli episodi il portiere ha subito una commozione cerebrale. Di conseguenza, ha iniziato a giocare in modo estremamente insicuro ed è stato ceduto in prestito a diversi club. Ma anche lì ha continuato a commettere errori.

Purtroppo per i portieri è davvero dura sopportare lo stress e la salute. Ma se riescono a farcela, diventano i migliori giocatori in questo ruolo.

Reazione e rimbalzo

Le accademie di calcio sottolineano l’importanza che i portieri siano in grado di giocare sulla linea e mostrare buone reazioni. Se un giocatore reagisce rapidamente ai tiri, ha maggiori possibilità di calciare con successo la palla e dirigerla verso i suoi giocatori. Con reazioni scarse, possono accadere cose diverse. In particolare, puoi creare dal nulla un momento pericoloso in porta e persino subire un gol. Pertanto, solo i giocatori con buone reazioni vengono selezionati come portieri.

Allo stesso modo con il salto. Poiché il portiere può giocare con le mani nella propria area di rigore, cerca con tutto il corpo di ridurre l’angolo per un tiro in porta. E il modo migliore per farlo è fare un rapido balzo in avanti. Un ottimo esempio non è stato il più alto, ma il portiere saltatore del Monaco e della nazionale francese Fabien Barthez.

Le accademie selezionano portieri con queste caratteristiche. In futuro, saranno aiutati a migliorare tali competenze e raggiungere maggiori traguardi a livello professionale.

Capacità di giocare con il piede

Per molto tempo questo non è stato richiesto ai giocatori in questo ruolo. Si credeva che fosse più corretto calciare via il pallone o mandarlo in touch o in calcio d’angolo. Ma nel calcio moderno ci sono nuove tendenze. Pertanto, i portieri di oggi devono essere in grado di giocare bene con i piedi e di effettuare passaggi precisi.

Se analizzi una partita di calcio, noterai che tutti gli attacchi partono dalla posizione del portiere. Inoltre con giocatori di questo ruolo spesso i difensori giocano “extra” e cercano di liberarsi della pressione dell’avversario. Devono ricoprire il ruolo di libero e molti portieri moderni svolgono un ottimo lavoro in questo ruolo.

Gli esempi più importanti sono Thibaut Courtois, Jan Oblak, Hugo Lloris e altri portieri famosi. Oggi è difficile diventare un portiere di qualità senza la capacità di giocare bene con il piede.

Comando

Una caratteristica estremamente importante per i portieri moderni. Il loro ruolo richiede che siano i veri conduttori della difesa. Pertanto, il portiere deve avere una buona comunicazione con i difensori, assistendoli, correggendo i loro movimenti e avvisandoli di possibili pericoli o corse brusche da parte degli avversari.

Se il portiere è indeciso, è probabile che i difensori manchino gli attaccanti veloci e tecnici. E questo può portare a gol mancati o alla necessità di qualche gesto eroico dall’ultimo baluardo difensivo. Quindi le qualità di leadership sono estremamente importanti in questa posizione.

I portieri vedono la partita in modo diverso. Non per niente i giocatori in questa posizione sono i capitani delle loro squadre in molti club. Le qualità di leadership li aiutano anche a superare rapidamente le battute d’arresto temporanee e a mostrare risultati stabili e buoni nel corso della loro carriera.

Conclusione

Prima di fare un pronostico calcistico corretto, vale la pena verificare quale portiere prenderà il posto nella formazione titolare. Se il portiere non ha prontezza di reazione o doti di leadership, è meglio scegliere l’altra squadra per vincere. Gli allenatori sceglieranno sempre giocatori tolleranti allo stress che possano sconfiggere le critiche e la pressione sia dei loro tifosi che di quelli della squadra avversaria. Pertanto, i portieri devono possedere le qualità necessarie e svilupparle preferibilmente fin dalla giovane età sotto la guida di un allenatore esperto.