Giovanni Manna, ne avrà di gatte da pelare. AdL ha sentenziato che nessuno è incedibile!

Nessuno è incedibile, al Napoli. Tutti hanno un prezzo la prossima estate, De Laurentiis non alza muri per nessuno dopo gli errori della scorsa estate. In giro, lo si sa, e dunque molti si attrezzano per comprare quello che sembra incomprabile. Per esempio Khicha Kvaratskhelia: in bilico tra il rinnovo a suon di milioni (4 per i prossimi 5 anni) e un addio al prezzo di 100 milioni di euro. È il prezzo (al ribasso) che Aurelio De Laurentiis ha indicato per darlo via. Perché qui non resterà più nessuno con il mal di pancia. Il georgiano vorrebbe prolungare a maggio il suo ingaggio, gli pesa lo stipendio da gregario, poco più di 1,2 milioni a stagione, e i continui rinvii a fine stagione. Ma attenzione, perché dopo il Barcellona anche il Psg ci sta provando: tanto la raccolta di figurine è sterminata sotto la Torre Eiffel. Il ds in pectore Giovanni Manna, ne avrà di gatte da pelare quando entrerà a pieno regime nel mondo di De Laurentiis: Meret deve discutere il suo nuovo contratto, Giuffredi presenterà la lista dei pretendenti a Di Lorenzo e chiederà la valutazione che fa il Napoli (risposta: non meno di 40 milioni di euro), Raspadori e Lobotka non sono indifferenti alle sirene. La vittoria di Monza non cambia le strategie: De Laurentiis indicherà con il dito la porta a chi vuole andare via. Ma sempre al prezzo giusto: non si svende nessuno. Fonte: Il Mattino

