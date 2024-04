Drogba sul gol di Osi: «Un mezzo jump, una roba incredibile. Da pazzi, io non lo avrei fatto!»

Spopola sui social, e l’ha condivisa anche lui, un’immagine simpatica di Victor Osimhen in volo mentre affianca un aereo, come fosse una compagnia a parte. Victor Airlines l’hanno ribattezzato. Non è la prima volta che il bomber del Napoli segna gol simili, ci si ricorda di almeno due precedenti in cui il nigeriano aveva raggiunto in volo una quota superiore ai 223 centimetri registrati domenica all’U-Power Stadium per la rete del momentaneo 1-1 su assist di Anguissa sovrastando Izzo. Il 16 settembre 2021 contro il Leicester in Europa League l’elevazione fu di 252 centimetri. Osimhen fece ancora meglio un anno fa a La Spezia nello 0-3 del 5 febbraio scorso: 258 centimetri di altezza saltando da fermo a piedi uniti. Un gol difficilissimo. «Un mezzo jump, una roba incredibile», commentò Spalletti a fine gara. Osimhen spiazzò tutti, superò anche Cristiano Ronaldo che si elevò a 256 centimetri a Genova contro la Sampdoria nel dicembre del 2019, ai tempi della Juve. Quello contro il Monza è stato, dei tre, il più difficile e rischioso. Lo ha confermato non solo la sua successiva caduta con brivido, ma anche uno specialista come Didier Drogba, idolo di Osimhen. L’ex centravanti del Chelsea a Fox Sports ha dichiarato: «Io non ci sarei mai andato su quella palla, è una cosa da pazzi. Ha fatto un gol assurdo». Non poteva ricevere elogio più bello, Osi, dal centravanti a cui principalmente si ispira.

