CdS – Calzona vuole fare un ultimo regalo a Napoli prima di andare via

La qualificazione alla prossima Champions League è andata per il Napoli dopo la sconfitta con l’Atalanta, ma con la vittoria sul Monza si sono riaccese le speranze di giocare la prossima Europa League, e sarebbe questo l’ultimo regalo che mister Calzona vorrebbe fare a Napoli ed ai tifosi azzurri prima di lasciare a fine campionato, come sottolinea il Corriere dello Sport. “La carezza più bella di Francesco detto Ciccio, nel giorno in cui saluterà città e squadra e amici per guidare la Slovacchia all’Europeo, sarà proprio l’Europa: un’altra coppa, di un altro tipo, per la quindicesima volta consecutiva dal 2010. Al Napoli, dopo aver perso lo scudetto conquistato un anno fa, cambiato tre allenatori e vissuto troppe giornate paradossali nonostante una squadra forte proprio come quella ammirata domenica a Monza, non resta che questo: l’ennesima qualificazione a un torneo internazionale per club. Un piccolo primato di presenze che De Laurentiis ha già sottolineato più volte ma che ora vuole prolungare ulteriormente. E Calzona, il terzo uomo della panchina, ce la sta mettendo davvero tutta per impacchettare questo graditissimo cadeau prima di andare via dopo il piccolo periodo che dal 21 febbraio gli ha permesso di coronare un sogno: lascerebbe una traccia importante, oltre ad aver dato l’anima per una squadra che lui ama da tanto, da Sarri e attraverso Spalletti. Darebbe una soddisfazione alla città, una gioia al presidente che ha creduto in lui e magari, beh, anche una grossa mano a chi verrà dopo di lui. Non si fa che parlare di Conte, di Italiano, di Pioli. E di lui? «Non abbiamo affrontato il discorso del futuro», ha detto anche a Monza dopo la vittoria in campionato, la terza in 7 partite, la più importante dopo la debacle con l’Atalanta e alla vigilia dell’ultimo ciclo. Sette giornate da trasformare in settebellezze: per il Napoli, per sé stesso. Vuoi mettere andare all’Europeo con un altro prestigioso risultato in tasca? Da vincitore. In ballo, come ha detto De Laurentiis parlando al gruppo qualche giorno fa, c’è il futuro di tutti. Chi parte e chi resta. E chi arriva”.

Factory della Comunicazione