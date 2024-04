CdM – Nuovo stadio, previsto incontro a breve di ADL con Fitto, Manfredi ed il delegato di Invitalia

Il nuovo obiettivo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è chiaramente la costruzione del nuovo stadio a Bagnoli, per cui è previsto un interessante incontro, come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno. “Per la costruzione di un nuovo stadio a Bagnoli Aurelio De Laurentiis ripone le speranze, forse tutte, nell’incontro che avrà a breve con il ministro per il Sud, Raffaele Fitto, l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi; sindaco che, di Bagnoli, è commissario di governo. Manfredi, peraltro, ritiene che la zona individuata da De Laurentiis – quella del parco urbano a Bagnoli – necessiti di circa 5 anni per le bonifiche, poi dei tempi tecnici per cambiare il Piano di Bagnoli, e almeno di tre anni per l’edificazione di uno stadio nuovo. Se ne riparlerebbe, dunque, ben oltre il 2032. Perciò a palazzo San Giacomo sono convinti che anche dall’incontro con Fitto e Mattarella nono verrà fuori molto. Si attende in ogni caso che il ministro fissi la data, poi ogni dubbio verrà fugato. Ma l’incontro ci sarà, e questo è senza dubbio un segnale di apertura verso il presidente del Napoli. Manfredi, infatti, non va allo stadio da mesi per le distanze che ci sono col patron azzurro: da quando il sindaco disse di essere in attesa di un progetto «serio e sostenibile per il Maradona». Progetto che, a quanto pare, forse non arriverà mai”.

Factory della Comunicazione