Calcio femminile – Qualificazione a Euro25 oggi ore 18.15. Azzurre di slancio con la Finlandia

Non è un match ball. Ma Finlandia-Italia ha già i contorni di una sfida che può spingere le ragazze di Andrea Soncin verso Euro 2025. Dopo aver dato una lezione alla temibile Olanda a Cosenza (2-0 il finale) venerdì scorso, capitan Linari e compagne affrontano stasera la Finlandia nella seconda giornata del girone di qualificazione agli Europei per restare a punteggio pieno. La missione è semplice e lineare. Perché vincere a Helsinki significa andarsi a giocare a viso aperto il doppio scontro con la Norvegia, poi determinante per strappare un pass per la Svizzera.

FIDUCIA. L’appuntamento con Finlandia-Italia è fissato alle 18,15 con diretta su Rai 2. Le avversarie sono le meno quotate del girone, ma giocano in casa e hanno tanta fisicità. «Ho la fortuna di avere un gruppo che mi permette di fare tante scelte, un gruppo di ragazze di qualità. Le mie decisioni sono prese sempre per vincere le partite e in funzione della gara che abbiamo in mente di giocare, per questo c’è bisogno di tutte. Pressione? Non la vedo. C’è serenità. Crescere in mentalità significa affrontare tutte le partite con il giusto approccio. Anche contro la Finlandia dovremo sfruttare le nostre grandi qualità in fase di possesso», ha detto Soncin in conferenza stampa. È carica anche Martina Lenzini, jolly difensivo di proprietà della Juventus: «Da settembre abbiamo cambiato totalmente atteggiamento grazie al lavoro che portiamo avanti quotidianamente siamo preparate a qualunque evenienza e scendiamo in campo con coraggio e disponibilità, riuscendo a sviluppare belle trame di gioco».