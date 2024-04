Antonio Floro Flores: “Io proverei di nuovo Natan, ha grandi margini di miglioramento”

L’ex calciatore del Napoli, Antonio Floro Flores, ha parlato alla trasmissione “La Domenica Azzurra”, sottolineando il suo pensiero sul momento del Napoli. “Col Monza il Napoli ha fatto valere la sua enorme qualità e fa quasi rabbia per quello che poteva essere e non è stato. E’ chiaro che i calciatori hanno sentito i cori di contestazione, non so cosa sia accaduto negli spogliatoi nell’intervallo ma il Napoli ha reagito forse anche per i cori. Quando io ero a Napoli ho subito lanci di pomodori e arance, c’era un clima molto più pesante rispetto ad oggi. I tifosi se contestano hanno ragione, c’è delusione perchè tutti noi speravamo che con lo scudetto il Napoli avesse aperto un ciclo importante. Per quanto riguarda la tenuta difensiva non condivido la scelta di Calzona di continuare a puntare su Juan Jesus: massimo rispetto per il ragazzo, ma ultimamente sta commettendo diversi errori. Io proverei di nuovo Natan, che quando ha giocato non mi è dispiaciuto in assoluto, non ha combinato disastri e secondo me ha margini di miglioramento. E’ giovane, un allenatore potrebbe lavorarci, Juan Jesus ha 33 anni, Natan 23, meglio, secondo me, provare anche per il futuro su quest’ultimo. Non si tratta di esperimenti, perchè se il Napoli non subisse mai gol è chiaro che sarebbe giusto non cambiare difesa. Ma visto che si incassano 2-3 gol a partita… Si tratterebbe pure di valorizzare un investimento della società”

Factory della Comunicazione