“ADL sogna Antonio Conte. Chi tenterà Kvara?”

In diretta su Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb. Di seguito un estratto del suo intervento.

“Conte resta il sogno di De Laurentiis e lo sta coltivando in queste settimane, ma il nome di Vincenzo Italiano è comunque forte. Lo scorso anno fu vicinissimo alla panchina del post Spalletti, ora torna in auge dopo il suo addio promesso alla Fiorentina. Sono due nomi che darebbero due direzioni diverse al nuovo progetto tecnico del Napoli, tutto dipenderà dal volere concreto di De Laurentiis. Manna DS? È una scelta orientata per valutare giovani emergenti e avere tante scelte in più sul mercato. De Laurentiis vuole replicare il tandem Sarri-Giuntoli, che hanno costruito un’ossatura solida per tanti anni. Il nuovo difensore? Qualcuno arriverà di sicuro, perché c’è bisogno. I nomi che leggiamo son tutti buoni, ma arriverà qualcuno di importante. Manna o chi per lui avranno questo come primo obiettivo. Kvara-Barcellona? De Laurentiis è convinto di andare a blindare il calciatore con un rinnovo. Purtroppo nel calcio moderno non esistono incedibili, se dovesse arrivare un’offerta fuori mercato sei necessariamente costretto a prenderlo in considerazione. Il Napoli farà di tutto per tenerlo, ma al momento è difficile capire chi andrà a sbancare per tentare il georgiano. E non solo il Barcellona, ma anche la Premier League potrebbe provarci”