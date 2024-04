Ultim’ora Pedullà: “Conte vuole restare in Italia, Napoli in Pole Position! Contatti fitti con ADL”

Antonio Conte resta il primo grande obiettivo di Aurelio De Laurentiis per il futuro della panchina del Napoli. Il presidente azzurro è pronto al forcing finale per convincere il tecnico salentino a sposare il progetto dei partenopei. Sul piatto ci sarebbe un ricco triennale, a dare gli ultimi aggiornamenti è Alfredo Pedullà sul proprio sito e il proprio account X:

“Antonio Conte non è un’opzione per la Juve che ha un solo in nome in testa per preparare la rifondazione tecnica, quello di Thiago Motta. Lo ribadiamo perché nelle ultime ore sono trapelate nuove voci su Conte e la Juve, ma vale quanto abbiamo raccontato e ribadito nella giornata di sabato. E da qualche giorno De Laurentiis ha ripreso a parlare in modo fitto con Conte, che ha messo la soluzione italiana come priorità e poi, eventualmente, un’esperienza in Arabia come conclusione della carriera.

Ricordiamo quanto vi avevamo raccontato a ottobre e anticipato a gennaio: Conte aveva incontrato De Laurentiis anche durante la sessione invernale di mercato, prendendo tempo. Il fatto che non si siano fin qui materializzati altri club di Serie A (Milan compreso) è un punto a favore di ADL, compreso il fatto che ci sia un’ossatura di squadra ben definita.

Insomma, il Napoli spera, i dialoghi fitti alimentano la speranza: non siamo alla decisione definitiva, ma a un’apertura che potrebbe essere l’anticamera per qualcosa di più concreto. Nella lista del Napoli resta Italiano, i discorsi su Pioli avrebbero motivo di esistere soltanto se il Milan decidesse di non confermarlo. Ma intanto De Laurentiis parla con Conte e le sue speranze rispetto a gennaio sono in crescita…”