Paolo Specchia, allenatore e opinionista, ha parlato ai microfoni di OttoChannel:

Factory della Comunicazione

Per me è giusto che giochi questa coppia centrale attuale, composta da Rrhamani e Juan Jesus, per me Natan non è da Napoli. Se è stato bocciato sin qui da Calzona, vuol dire che nonostante gli errori di JJ, i due centrali migliori sono quelli. A me non piace Natan per niente, lo vedevo in Brasile e per me è stato un acquisto sbagliato, anzi è pazzesco che il Napoli lo abbia acquistato”.