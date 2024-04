Serie A, Udinese-Inter 1-2: Frattesi al 95′ ribalta i friulani e avvicina i nerazzurri al titolo

L’Inter batte in rimonta l’Udinese e si avvicina a grandi passi verso il ventesimo scudetto, ormai davvero questione di tempo. La gara del Bluenergy Stadium si fa più complicata del previsto per la squadra di Inzaghi, che fa sì la partita ma passa in svantaggio alla prima vera azione offensiva dei padroni di casa: sulla corsia sinistra Kamara serve Pereyra il quale, a sua volta, scarica per Samardzic (ex mancato della sfida dopo le visite mediche sostenute la scorsa estate) che converge verso il centro e fa partire un tiro che sorprende l’intera retroguardia nerazzurra. In precedenza era stato bravo Okoye a neutralizzare i diversi tentativi degli interisti.

Factory della Comunicazione

Nella ripresa la capolista aumenta i giri del motore: dopo la rete annullata a Carlos Augusto (fuorigioco del brasiliano), Okoye – migliore in campo dei suoi – stende Thuram in uscita alta: dagli undici metri Calhanoglu ristabilisce la parità. Con il passare dei minuti i ritmi si abbassano e il pari può esser considerato accettabile da entrambe le squadre per i rispettivi obiettivi. Ma Frattesi – subentrato al posto di Mkhitaryan – non è d’accordo e al 95′ raccoglie un tiro a giro di Lautaro che si stampa sul palo a Okoye battuto e ribadisce in rete facendo impazzire di gioia uno stadio per tre quarti colorato di nerazzurro.

Inter che con questo successo sale a quota 82, più 14 sul Milan primo inseguitore, mentre l’Udinese resta ferma a 28 in piena bagarre salvezza.

Di seguito il tabellino del match (fonte goal.com):

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue (62′ Joao Ferreira), Zarraga (70′ Payero), Walace, Samardzic (62′ Lovric), Kamara (70′ Zemura); Thauvin, Prereyra. All. Cioffi

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries (68′ Darmian), Barella, Calhanoglu (74′ Sanchez), Mkhitaryan (68′ Frattesi), Dimarco (81′ Buchanan); Lautaro, Thuram (81′ Arnautovic). All. S. Inzaghi

MARCATORI: 40′ Samardzic (U), 55′ rig. Calhanoglu (I), 95′ Frattesi (I)

Arbitro: Piccinini

Ammoniti: Pereyra, Pavard, Lautaro Martinez

Espulsi: –