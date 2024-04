De Rienzo, giornalista Sportitalia, analizza la stagione del Napoli e il successo di Monza

, programma radiofonico in onda su, è intervenuta, giornalista e conduttrice di: “? C’è il partito degli arrabbiati e quello dei soddisfatti. Vedo, però, che il primo ha più associati e lo capisco. Vedere quelnel secondo tempo ti fa capire che c’era un blocco mentale, ti fa capire che, come ha detto, non è una questione tattica ma di voglia, di gamba. Allora, ti fa ancora più rabbia essere lì in classifica, non vincerle tutte fino alla fine. Non era una questione di allenatore, ma di motivazioni che quest’anno sono mancate. I rapporti di amicizia sono basati sulla fiducia reciproca. Quali segnali ha lanciatosulla competitività della squadra? I rinnovi sono arrivati in ritardo, anche a cessione ormai già decisa. Le responsabilità del presidente sono evidenti, così come sulla scelta di, ma non si possono ignorare quelle dei calciatori. Il mercato si fa quando arriva la firma sul contratto. Tutti dannoper fatto, ma nutro ancora delle perplessità.sta incontrando altri personaggi e per questo non ho certezze al riguardo. Anche per l’allenatore vale lo stesso. Setrovasse delle alternative al, in questo periodo?mancherà tantissimo al. È un giocatore che quest’anno non hai avuto e ne hai pagato le conseguenze. Non si è andati sul mercato per sostituirlo, anche se ancora non sappiamo quale sarà il modulo delil prossimo anno. È un ragazzo che piaceva moltissimo e sono sicura ne sentiremo la mancanza.? Cosa può fare più di quel che sta facendo? Sta facendo l’impossibile, sta gettando il cuore oltre l’ostacolo.? Secondo me, ha fatto una buona figura, anche sul piano della comunicazione. Si è complimentato con gli azzurri, riconoscendo la forza della squadra die la grande qualità delle realizzazioni.non ha un futuro ancora certo e delineato e a ciò si aggiunge il fatto di essere un po’ scarico dopo gli impegni dellaed una seconda parte di stagione sottotono. Vedremo se questa scossa aiuterà anche il talento georgiano.è solito sondare diversi profili. Proprio per questo ripeto che non darei ancora per fatta la trattativa per. Speranze europee? Ma certo, lo ha detto anche. Se ilfarà iltutte le partite, può vincerle tutte. Il problema sarà proprio la continuità. Quel che spero è che la squadra abbia raccolto tante energie dalla vittoria die, perché no, anche dalle contestazioni. Spero che si riesca a trasformare queste energie in positività in campo. Ognuno degli allenatori del, in questa stagione, ha commesso degli errori. È avvenuto anche nelle scelte di formazione di ieri. Tuttavia, credo siamo ancora troppo legati ai risultati, prestiamo poca attenzione alle circostanze. Credo che, dopo la sostituzione di, al fine di evitare di confondere ulteriormente la squadra, andasse difeso e tutelato il progetto del suo successore, chiunque fosse. Non contava la qualità di gioco, ma l’obiettivo della. Andava concesso il giusto tempo per lavorare sui ragazzi“.