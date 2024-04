De Laurentiis a ruota libera sullo stadio: “Impossibile rifare il Maradona, chi ha messo i soldi nel Napoli”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare unicamente della questione stadio: “Mi sembra molto strano che il sindaco continui a parlare del Maradona ed aspetti una mia proposta, l’ho avvisato che il Maradona non potrà essere oggetto del Napoli perché con l’architetto Zavanella abbiamo fatto un approfondimento totale con dei sopralluoghi, per le modifiche dovremmo costruire uno stadio nello stadio, ed il Napoli dovrebbe giocare alcuni anni fuori. Con tutto il rispetto per Avellino, Benevento, con stadi molto belli ma inferiori alle necessità numeriche del Napoli, e col fatto che giocheremo mi auguro in futuro le coppe europee, il problema non si pone. Noi non possiamo perdere tre anni e cento milioni di incassi in un altro stadio“.

Rifare lo Stadio Maradona settore per settore è una possibilità?

“Il cantiere aperto non darebbe segni di tranquillità dal punto di vista della sicurezza, non potremmo lasciare un cantiere semi aperto: con l’architetto Zavanella abbiamo verificato la mancanza di visibilità nello stadio attuale, il sindaco non viene non perché juventino ma perché impegnato su altri fronti. Viene sempre in Tribuna Autorità dove abbiamo difficoltà a capire cosa succeda, se dovessimo pensare alle curve e alla distanza che c’è tra il sediolino e la porta sotto l’altra curva…bisognerebbe avvicinare le curve, verticalizzare i quattro settori, e costruire uno stadio nuovo nello stadio vecchio con tutte le problematiche architetturali per l’utilizzo dei settori“.