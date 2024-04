Clamoroso, Ag. Mezi: “Conte ha già firmato per il Napoli, ha rifiutato l’Arabia per ADL!”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Serxhio Mezi, agente Fifa. Di seguito, un estratto dell’intervista:

Nelle leghe professionistiche italiane, i calciatori albanesi non saranno più considerati extracomunitari. Quali scenari potrebbero aprirsi?

“E’ una opportunità molto importante per il nostro Paese, ma anche per la Federazione italiana. I giocatori di passaporto albanese riscontravano un limite nei posti per gli extracomunitari. Vorrei ringraziare la Federazione italiane per aver raggiunto un accordo con la Federazione albanese affinché i calciatori albanesi di qualità possano arrivare in Italia senza il suddetto limite.

Vi dico anche che, negli ultimi dieci giorni, ho ricevuto tantissime richieste da diverse società italiane che vogliono conoscere il nostro Paese, il nostro calcio e le nostre strutture. Ho degli appuntamenti con due persone molto importanti di club di Serie A”.

C’è un giocatore che può fare al caso del Napoli?

“So che il Napoli sarà tutto da rifare nella prossima stagione. Vedo Ismajli un profilo in prospettiva. Vedremo quali saranno gli sviluppi in merito”.

Ci sono novità in merito alla possibile trattativa tra il Napoli e Antonio Conte?

“Da quello che so, Antonio Conte ha già firmato per il Napoli di De Laurentiis. È inutile che ci parlano di Vincenzo Italiano. Conte sarà il prossimo tecnico del Napoli. È anche per questo che parlo di rivoluzione della rosa. Conosciamo De Laurentiis e conosciamo anche i tifosi, che non vorrebbero ripetere le difficoltà odierne. L’obiettivo è tornare a vincere il campionato il prossimo anno. Conte aveva rifiutato un’offerta da un club arabo a gennaio. Parliamo di 27 milioni di euro. Antonio aveva rifiutato perché aveva preso accordi con il Napoli. Sono contento, il tecnico leccese è quel che serve all’ambiente napoletano”.

Sa già quali sono i calciatori messi sul mercato dagli azzurri?

“Stiamo parlando del calciomercato, tutto può cambiare da un momento all’altro. Se parliamo degli ultimi dieci giorni, allora tutti i calciatori sono da considerare cedibili”.

Ha qualche nome per il centrocampo e l’attacco azzurro?

“So che il Psg è interessato ad Osimhen per il prossimo anno. Non saprei dire quale sarà il sostituto di Victor, ma quando verrà ufficializzato l’allenatore si dovranno concretizzare anche le trattative per sostituire il nove azzurro. Quel che è certo è che il calciatore non può lasciarsi sfuggire questa opportunità. Stiamo parlando di un’offerta che potrebbe essere superiore ai 15 milioni di euro a stagione”.

Allegri resterà sulla panchina della Juventus anche la prossima stagione?

“Per me, doveva andarsene già il mese scorso. Credo verrà un allenatore italiano, su cui c’è stato anche il Napoli. Sarà una Juve che punterà sui giovani, in un progetto che parta dai tre anni”.

Questo italiano potrebbe essere De Zerbi?

“Credo che potrebbe essere proprio Vincenzo Italiano, il tecnico della Fiorentina”.

Pioli resta al Milan?

“Da quel che so, non hanno trovato un allenatore più bravo di Pioli. Se va via Stefano, entra Ibrahimvoic (ride n.d.r). Credo, dunque, rimarrà al Milan. È un tecnico che ha lavorato molto bene in rossonero. Ha vinto il campionato, ha ottenuto ottimi risultati in Europa. Molto dipenderà dal progetto della prossima stagione”.