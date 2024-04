CdS – In particolare i gol di Politano e Zielinski chiariscono un concetto chiaro: bastava coraggio

Il Napoli ieri ha battuto il Monza all’U-Power Stadium per 2-4, con quattro gol che sono sembrate vere e proprie perle, a partile di quello al volo di Victor Osimhen per finire a quello di Raspadori, segnato dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo. Ma nel mezzo ci sono quelli di Politano e Zielinski, che hanno chiarito un concetto chiaro, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli è rabbioso, furioso, implacabile: il pallone corre veloce, il gioco si apre in ampiezza e va in verticale con qualità, e il Monza, con Bondo per Akpa-Akpro e Ciurria per Zerbin, perde sostanza in mezzo e velocità in ripartenza. I capolavori di Politano e Zielinski riassumono il concetto: serviva solo coraggio, bastava crederci e ricordarsi. Rialzarsi: la risposta al 2-3 di Colpani, altro gol splendido da fuori, è il poker di Jack. Ora sì, che l’Europa è ancora possibile. Quindici in 7 partite. Sei al Sassuolo e 4 ieri. La vittoria in trasferta mancava proprio dal Mapei, dal 28 febbraio: tante reti, tante storie. Troppi rammarichi: chissà perché, il Napoli dimentica spesso di aver vinto lo scudetto così”.

