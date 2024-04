SSCN, il commento: “Lo spettacolo più bello dopo il weekend”

Dopo la vittoria in quel di Monza, il commento della SSCN, direttamente dal sito ufficiale del club partenopeo: “Uno più bello dell’altro. Il più grande spettacolo dopo il week end lo mette in scena il Napoli in un quarto d’ora in questo pomeriggio suggestivo dove anche il sole si affaccia volentieri nel cielo azzurro di Monza. Poco prima delle 16.30, si aprono le porte della galleria d’arte all’U-Power Stadium, quello che un tempo si chiamava Brianteo e che adesso è pervaso dalla Sindrome di Sthendal. Osimhen dimostra che i supereroi sanno davvero volare. L’immagine del suo stacco di testa andrebbe affisso sui cartelloni delle compagnie aeree. Air Osi va in decollo e atterra come uno Space Shuttle a Cape Canaveral. Quando torna con la mascherina sull’erba la palla è in porta e il Napoli torna in quota: 1-1. E’ appena iniziato il tempo delle meraviglie. Passano due minuti e Politano mette in orbita un pallone che sembra guidato dal drone: sinistro stellare, palla all’incrocio, golazo strepitoso. Un diamante è per sempre: 2-1. Mettetevi comodi che la standing ovation prosegue. Tre minuti dopo, allo scoccare dell’ora, Zielinski sceglie di battezzare quell’altro incrocio: sinistro potente, preciso e delizioso. In un quarto d’ora il Napoli riscopre la Grande Bellezza. Colpani, spinto da spirito di emulazione dipinge il suo arcobaleno dall’altro lato. Siamo 3-2 per noi in meno di venti minuti di ipnosi calcistica. La pietra sopra ce la mette Giacomino Raspadori che appena entrato spinge dentro con furia e destrezza la palla della sicurezza: 4-2. Nella settimana dell’annuncio del film scudetto, il Napoli manda in onda il suo trailer più struggente. Un gol più bello dell’altro, uno show a cielo aperto. Sarò con te. Lo spettacolo più bello dopo il week end…”

