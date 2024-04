Serie A: Cagliari-Atalanta 2-1, Viola firma una pazzesca rimonta

Altra partita delle 18 in questa domenica di Serie A e altra rimonta, questa volta con un goal all’88’ con un goal di testa di Viola che regala una vittoria al Cagliari di Ranieri contro ogni pronostico. Torna a vincere il Cagliari in campionato e lo fa contro una squadra forte come quella di Gasperini, che frena e non riesce ad approfittare del pareggio del Bologna, con una Roma che ha vinto il derby e si porta a +5 (con una gara in più). E se per l’Atalanta il percorso si fa più complicato, c’è un sospiro di sollievo invece per il Cagliari che si porta in tredicesima posizione ma a soli quattro punti in più dal terzultimo posto.

Marcatori: 13’ Scamacca (A), 42’ Augello (C), 88’ Viola (C)

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet 6; Nandez 6.5 (79’ Zappa sv), Mina 6.5, Dossena 6.5, Augello 7 (79’ Azzi sv); Sulemana 6, Makoumbou 6, Deiola 6 (86’ Wieteska sv); Oristanio 6, Gaetano 6.5 (79’ Viola 7); Shomurodov 7 (67’ Luvumbo 7). All. Ranieri

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 6; Toloi 5, Djimsiti 5.5, Kolasinac 5.5; Hateboer 5.5 (46’ Bakker 5.5, 86’ Ruggeri sv), De Roon 5.5, Ederson 6, Zappacosta 5.5 (67’ Holm 5.5); Koopmeiners 6 (55’ De Ketelaere 5.5), Scamacca 7 (55’ Touré 5.5), Lookman 6.5. All. Gasperini

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: De Roon (A), Zappacosta (A), Deiola (C), Toloi (A), Luvumbo (C), Nandez (C)