Palladino, l’allenatore “figlio di Napoli”, e fortemente cercato dal club partenopeo

Oggi si troveranno uno di fronte all’altro mister Ciccio Calzona e mister Palladino per Monza-Napoli, alle 15,00 per la trentunesima giornata di campionato di Serie A. Il Corriere dello Sport scrive in merito al tecnico della compagine lombarda: “Durante la marcia, reggersi agli appositi sogni. Slogan più che naturale quando si ha un allenatore come Raffaele Palladino. Superlativo e completo, figlio di Napoli e fortemente nelle idee del club campione d’Italia alla fine dello scorso anno. Ha guarnito un percorso al Monza, fatto di due salvezze e superando ogni tipo di ostacolo senza mai cercare alibi. Ha impiegato pochissimo, Palladino, che per la prossima stagione è destinato alla Fiorentina, a entrare nella galleria dei migliori allenatori del campionato. «Sarebbe stato bello per me giocare nel Napoli, ma non è accaduto. Non si sono mai create le condizioni, perché da ragazzo sono andato subito alla Juventus», spiega il timoniere di un Monza che con lui non ha mai perso e nemmeno concesso gol al Napoli. Un plusvalore per chi, come lui, è arrivato alla soglia dei 100 punti in un anno e mezzo. Mandando anche in nazionale Colpani e l’argentino Valentin Carboni”.

