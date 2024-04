CdS – Monza-Napoli, Calzona punta sull’orgoglio, si riparte dai toni bassi e dal silenzio dei tifosi

Oggi all’U-Power Stadium, alle ore 15,00, si affronteranno il Monza di Palladino ed il Napoli di mister Calzona, che, come sottolinea il Corriere dello Sport, punterà sull’orgoglio della sua squadra, per ripartire dopo la sua prima sconfitta in campionato contro l’Atalanta. “Francesco Calzona punta sull’orgoglio. Punterà sugli uomini dello scudetto vinto e perduto troppo presto: se i tifosi hanno deciso di tacere per amore, lui per filosofia ha scelto i toni bassi e le parole giuste per scuotere la squadra sin dalla giornataccia con l’Atalanta. La sua prima sconfitta in campionato, la nona in totale: per risvegliare il gruppo non ha mai urlato, né al Maradona nello spogliatoio durante e dopo la partita e tantomeno al centro sportivo di Castel Volturno nel corso di una settimana di lavoro intenso, a ritmi sostenuti, campo, video e l’incontro con De Laurentiis. Calzona, dopo aver chiesto ai giocatori di trovare la forza, reagire e rispettare il popolo azzurro, ha provato a normalizzare il clima quasi fantasma in cui s’è ritrovata a lavorare una squadra piena di signori con la valigia (a partire proprio da lui). E sebbene la storia di Manna abbia catturato l’attenzione per giorni, e il futuro abbia fagocitato ancora il presente, c’è un mondo da conquistare in 49 giorni di calcio. Cioè un’Europa, quella che resta: la Champions è andata via, lontano, ma l’Europa League e la Conference sono obiettivi che il Napoli ha il dovere di inseguire fino a quando sarà possibile. Dal Monza al Lecce, da oggi al 26 maggio. Otto partite, 24 punti d’orgoglio”.

Factory della Comunicazione