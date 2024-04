Approfondimento – A Napoli, Diego Vive: e non poteva essere altrimenti!

Sì, Diego Vive. E non poteva trattarsi di un’esperienza comune. Il 24 aprile, proprio qui a Napoli, presso l’ex Base Nato di Bagnoli, esordirà il primo parco a tema dedicato ad un atleta. E non si tratterà di un atleta, ma dell’ atleta. Dal 1 maggio al 31 luglio sarà possibile, rivivere, all’ interno di questo parco, tutta la vita e la carriera sportiva di Diego. E se non è chiaro di chi Diego si tratti, beh, allora siete un po’ distratti. Non un museo celebrativo o una mostra, no, molto di più. Sarà un’occasione bellissima, soprattutto per i giovani come chi vi scrive che non hanno avuto la fortuna di viverlo, per poter interagire con el Diez, per poterlo “vedere all’ opera”, per poter entrare con mano nella sua vita, perchè, grazie a realtà virtuale, percorsi immersivi, pavimenti digitali ed attrazioni varie si potrà ammirare tutto il suo percorso e si potrà essere lì, con lui. La tecnologia ricreerà eventi, luoghi, azioni di gioco e personaggi, in modo che i visitatori potranno, addirittura, provare ad essere Maradona per un giorno. Era chiaro che stessimo parlando di lui, vero? All’ interno del parco ci saranno inoltre stand dove poter acquistare maglie commemorative e gadget ed un’ area food con prodotti sia argentini che italiani. Per tutta la durata dell’ evento saranno organizzate gare di freestyle, tornei di calcio per bambini e competizioni di esport. Chiedersi perchè l’esordio di DIEGO VIVE sarà a Napoli, appare, francamente, superfluo. Diego e Napoli rappresentano un binomio unico ed indissolubile, dove il rapporto tifoso-calciatore è solo una parte piccolissima del legame. La simbiosi ha preso vita da subito ed oggi è più viva che mai. Proprio come Diego. Perchè DIEGO VIVE. Prima a Napoli, poi anche in altre città.

Factory della Comunicazione

Ludovica Raja