Domani alle 15 il Napoli di Calzona scenderà in campo contro il Monza di Palladino. Il tecnico napoletano, oggi ha parlato in conferenza stampa per la sfida di domani. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.

Factory della Comunicazione

Palladino, che partita sarà quella contro il Napoli?

“Siamo consapevoli che domenica affrontiamo una squadra forte, che ha avuto difficoltà ma sono pur sempre i campioni d’Italia in carica. Mi interessa soprattutto la prestazione e in settimana ho visto una squadra carica e arrabbiata”

Qual è la differenza fra il Napoli allenato da Calzona rispetto a quello di Mazzarri?

“Calzona è molto esperto, diverso da Mazzarri e sa far giocare bene le proprie squadre. Noi proveremo a mettere il Napoli in difficoltà in tutti i modi”.

Sarà una partita speciale per Palladino quella con il Napoli?

“Nell’ultima mia intervista è fuoriuscita tutta la mia napoletanità, infatti nella mia infanzia giocavo tanto per strada e oggi purtroppo non è più così. Nel mio passato non ho mai avuto contatti con la società Napoli e non ho mai avuto la possibilità di giocare nella squadra della mia città. Sarebbe stato bello ma non è accaduto”.