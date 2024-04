Monza, Palladino: “Anche se in difficoltà, Napoli forte. Uno stimolo affrontarli”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa del match che vedrà opposti i brianzoli al Napoli domani all’U-Power Stadium (fischio d’inizio ore 15.00). Ecco le sue parole (fonte ilmattino.it).

«Nell’ultima mia intervista è fuoriuscita tutta la mia napoletanità, nella mia infanzia giocavo tanto per strada e oggi purtroppo non è più così. Nel mio passato non ho mai avuto contatti con la società Napoli, non ho mai avuto la possibilità di giocare nella squadra della mia città, sarebbe stato bello, ma non è accaduto».

«Siamo consapevoli che domani affrontiamo una squadra forte, che ha avuto difficoltà ma sono pur sempre i campioni d’Italia in carica. Domani mi interessa la prestazione, in settimana ho visto una squadra carica e arrabbiata». Classifica? «Affrontiamo una squadra forte che avrà voglia di rifarsi dopo la disfatta con l’Atalanta. Sarà necessaria la partita perfetta . È uno stimolo affrontare i campioni».

Quali obiettivi per il Monza da qui a fine stagione? «L’obiettivo è alzare l’asticella e fare qualcosa di ancora più ambizioso. Abbiamo davanti a noi tanti scontri diretti e proveremo a fare qualcosa di incredibile. Si parla spesso dei valori tecnici, ma non dei valori umani. Si cresce in campo ma anche fuori. Per noi mettere a disposizione giocatori per le Nazionali è motivo di grande orgoglio. Si da spesso per scontato quello che stiamo facendo».