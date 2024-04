Mercato – Napoli in corsa per il felsineo Lewis Ferguson

“Il Napoli si unisce alla corsa per provare a ingaggiare il centrocampista del Bologna Lewis Ferguson. Manna lo ama e lo voleva già al Juventus, che continua ad interessarsi a lui (Giuntoli apprezza molto Fergie)”, lo scrive Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato sul proprio profilo X.

#Napoli join in the race to try to sign #Bologna’s midfielder Lewis #Ferguson. Manna loves him and already wanted the scottish midfielder at #Juventus, which are still interested in him (Giuntoli appreciates Fergie a lot). #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 6, 2024