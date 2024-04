Meluso e il Napoli sempre più lontani: a fine mese scade opzione rinnovo

Il rapporto fra Mauro Meluso e il Napoli è destinato a concludersi con la fine dell’attuale stagione. Secondo quanto riporta ilmattino.it, da parte della società e del presidente De Laurentiis non c’è stata alcuna apertura relativa alla permanenza del dirigente calabrese, approdato in azzurro nel luglio dello scorso anno: l’opzione unilaterale di rinnovo, in scadenza il prossimo 30 aprile, non sarà quindi fatta valere.

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, che vogliono Giovanni Manna nuovo direttore sportivo del Napoli col preciso compito di dare il via ad un nuovo corso, Meluso prosegue come se nulla fosse il suo lavoro sia sul campo sia dietro la scrivania con l’obiettivo di chiudere il più dignitosamente possibile un’annata a dir poco complicata. Nella serata di ieri, il ds azzurro ha assistito dalla tribuna dell’Arechi al match fra Salernitana e Sassuolo: nel mirino Andrea Pinamonti, su cui il Napoli potrebbe puntare in caso di addio di uno fra Raspadori e Simeone.

Factory della Comunicazione

Negli ultimi giorni, Meluso è apparso sereno e concentrato sul lavoro quotidiano. In questi nove mesi di esperienza partenopea ha potuto constatare personalmente il ruolo di padre-padrone di Aurelio De Laurentiis, oltre ad avere un limitato margine di manovra nelle ultime sessioni di mercato (quella estiva in special modo). Ciò che non è passato inosservato è l’essersi speso in prima linea ogniqualvolta servisse, dimostrando di anteporre sempre la meritocrazia ad ogni altra cosa. Non sono casuali le sue dichiarazioni dopo il netto ko contro l’Atalanta a proposito di Piotr Zielinski, promesso sposo dell’Inter: «Mbappe gioca nel Psg? A volte bisogna andare oltre le consuetudini. Ci deve essere una sorta di stella polare, la meritocrazia».

Detto del quasi certo approdo di Manna in azzurro dopo gli anni alla Juventus, è probabile che a fare il percorso inverso sia Giuseppe Pompilio (fedelissimo di Cristiano Giuntoli sin dai tempi del Carpi). Per quel che riguarda il duo Micheli-Mantovani, il primo sembrerebbe orientato a non accettare la corte dei bianconeri, il secondo invece sarebbe tentato.