Lo scudetto diventa film è in uscita «Sarò con te» e Calzona chiede un finale degno

Il tanto atteso film si vedrà al cinema a un anno di distanza dalla vittoria del terzo scudetto.

S’intitola «Sarò con te», come la frase riportata sulle casacche dei giocatori per volontà di Luciano Spalletti, tatuata nel cuore dei protagonisti della storia cavalcata tricolore, ma prima ancora resa celebre dal coro nato nel ventre del Maradona. Il Napoli ha lanciato ieri il trailer del suo film evento, diretto da Andrea Bosello e prodotto dalla Filmauro: sarà un film celebrativo, uno splendido amarcord per tutti i tifosi che, guarda caso, non solo arriverà un anno dopo la vittoria aritmetica dello scudetto, ma anche nei giorni in cui gli azzurri andranno a Udine per la 35ª giornata di campionato, lì dove è stata scritta una delle più belle pagine della storia del club, il 4 maggio 2023.

INVITO PER SPALLETTI. Le sale in cui verrà proiettato si potranno consultare nei prossimi giorni sul sito nexodigital.it, mentre i biglietti saranno in prevendita dal 10 aprile, una data scelta per omaggiare il numero di maglia di Maradona, mentre il film sarà nelle sale dal 4 maggio.

Ci saranno contenuti molto intimi riguardanti i pre e postpartita, momenti di spogliatoio tra Spalletti e la squadra, dietro le quinte che vedono come protagonista anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Piccole perle, immagini non comuni, al di là dei gol che si trovano negli archivi.

Compatibilmente con gli impegni del calendario, ci sarà anche una prima ufficiale in una sala cinematografica della città e alla quale sarà invitato anche Luciano Spalletti, che lo scudetto se l’è tatuato sul braccio.

NON SOLO CALCIO. La storia del tricolore sarà raccontata anche interviste più intime a giocatori, ma non solo, nel film ci sono interventi di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo come Fabio Cannavaro, Geolier, Toni Servillo, Silvio Orlando, Maurizio de Giovanni, Salvatore Esposito, Luisa Ranieri, Marco D’Amore, Robert Del Naja, frontman dei Massive Attack e come tutti gli altri grande tifoso del Napoli. E poi, le immancabili immagini dei festeggiamenti: da Napoli, dove è esplosa la gioia ‘to the world’, come recita lo slogan adottato dal club all’inizio di questa stagione. Da New York a Londra, passando per Buenos Aires e altri capitali coinvolte in un’unica onda azzurra di festeggiamenti. Al cinema, a distanza di un anno, in quella data entrata nella storia: il 4 maggio. Fonte: CdcS