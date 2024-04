SERIE A – Salernitana 2-2 Sassuolo: un punto che serve poco a entrambe

Partita molto tesa, che fa sentire il peso dei 3 punti tra Salernitana e Sassuolo: la sfida è motlo bloccata e faticano a crearsi le occasioni da rete sia da una parte che dall’altra. La Salernitana è più propensa a impostare il gioco, mentre il Sassuolo aspetta il momento giusto per ripartire e riesce a concretizzare il suo piano tattico qualche minuto prima della fine del primo tempo: ripartenza perfetta di Pinamonti, che serve con i tempi giusti Laurienté, che non sbaglia davanti a Costil e torna al gol. I problemi per i padroni di casa non sono finiti: su una cattiva costruzione dal basso Pinamonti intercetta palla, serve Bajrami che, con la porta spalancata, non può sbagliare. La prima frazione di gioco si chiude sul doppio vantaggio per gli ospiti e una bordata di fischi a coprire l’uscita dal campo delle due squadre. Nel secondo tempo la Salernitana parte subito forte per provare a rimettersi in corsa e ci riesce con il rigore che Pierozzi si guadagna e Candreva trasforma con freddezza. I padroni di casa iniziano a premere sulla difesa del Sassuolo, soprattutto mettendo peso e fisico in attacco e all’inizio del recupero porta i suoi frutti: un’uscita sbagliata degli ospiti permette a Zanoli di coordinarsi per mettere in area un assist perfetto per Maggiore, che non sbaglia.

Salernitana (4-3-3): Costil; Pierozzi (85′ Simy), Manolas (77′ Boateng), Pirola, Bradaric; Gomis (46′ Zanoli), Coulibaly, Maggiore; Candreva, Ikwuemesi (64′ Weissman), Tchaouna (77′ Vignato). Allenatore: Stefano Colantuono.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic (69′ Kumbulla), Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt (73′ Racic); Defrel (93′ Viti), Bajrami (73′ Henrique), Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Daviee Ballardini.

Arbitro: Sozza

Note: ammoniti: Pierozzi, Maggiore (S), Kumbulla (Sas), Vignato (S) recupero: 1′ (pt), 5′ (st).

Marcatori: Laurienté, Bajrami (Sas), Candreva, Maggiore (S).

di Simona Ianuale