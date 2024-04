“Nel finale di stagione obiettivo Europa League”

A Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre è intervenuto il giornalista Mimmo Malfitano sulla situazione azzurra e sul finale di stagione che dovrà affrontare la squadra: “Kvara, Di Lorenzo, Mario Rui, Politano, Lobotka sono calciatori dai quali ripartire. Ma a prescindere da tutto bisogna capire quali sono le intenzioni del club: se è vero che il presidente vuole veramente progettare un Napoli che torni a vincere fra tre anni oppure se vuole ripartire da un tipo di programma che preveda un assestamento dopo quanto accaduto quest’anno e fare una politica più sui giovani e di conseguenza limitarsi a quel famoso quarto posto che ti garantisca quantomeno la partecipazione in Champions. Su questo, secondo me, il presidente dovrebbe fare più chiarezza. Se il Napoli ha bisogno di essere rifondato occorrono investimenti importanti, perché non credo che si possa rifondare investendo 50/60mln di euro. Se il Napoli avrà la necessità di puntare all’Europa che conta, allora avrà bisogno di giocatori pronti. Non si può affidare troppo ai giovani a meno che non siano dei talenti puri. La difesa, per me, va rifondata del tutto, in attacco vedrei bene David, mi sembra un attaccante completo e forte di testa. La questione stadio non si può risolvere con un sì o con un no detto dal sindaco. C’è tutta una questione burocratica. In altre città hanno voluto intervenire i privati e gli stadi sono stati costruiti. Forse a Napoli De Laurentiis vuole investire forse a modo suo che probabilmente non risponde alle richieste della burocrazia. Certo se il presidente del Napoli davvero avesse intenzione di costruire uno stadio tutto suo io credo che avrebbe la possibilità di farlo e le istituzioni napoletane sarebbero ben liete di mettere a disposizione le aree per poter procedere alla costruzione dell’impianto e del centro sportivo. Se dovessi scommettere sull’obiettivo da raggiungere in questo finale di stagione, per napoletanità mi giocherei la qualificazione all’Europa League”.

